В Нижегородской области неизвестный человек обстрелял автобус

В Нижегородской области неизвестный человек обстрелял автобус. По уточненным данным, жертвами стали три человека, еще несколько человек пострадали.

Сообщается, что инцидент произошел на автобусной остановке возле поселка Большеорловское. Очевидцы рассказывают, что стрелок целенаправленно ждал автобус возле остановки. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья, а затем убежал в лес, сообщил источник Life shot.



На месте работают сотрудники полиции.

Ранее в Бугульме убили предпринимателя Евгения Деданина.