Билялов, Яруллин и Викстранд отправились с «Ак Барсом» на выезд

«Ак Барс» отправился в выездное турне по маршруту Мытищи — Москва — Магнитогорск, где проведет три встречи КХЛ.

Вместе с командой полетели вратарь Тимур Билялов и защитник Альберт Яруллин, которые пропустили последние несколько матчей «барсов» в регулярном чемпионате. Также отправился Микаэль Викстранд, выпавший из основного состава после поражения от «Трактора» (1:2) 12 ноября.

Всего тренерский штаб «Ак Барса» взял на гостевое турне 28 хоккеистов. При этом третьим голкипером полетел Джамиль Гарипов, а не Амир Мифтахов или Артур Ахтямов.

Завтра «Ак Барсу» предстоит сыграть с «Куньлунем», у которого несколько хоккеистов отправились на карантин из-за коронавируса.

Накануне казанцы крупно обыграли «Торпедо» со счетом 7:5.