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Стали известны номинанты премии «Золотая маска» — среди них два спектакля из Татарстана

15:09, 20.11.2020
Стали известны номинанты премии «Золотая маска» — среди них два спектакля из Татарстана
Фото: commons.wikimedia.org

Организаторы национальной театральной премии «Золотая маска» объявили номинантов премии по итогам сезона 2019—2020. Среди них — два спектакля из Татарстана.

Так, шесть номинаций у Альметьевского татарского драматического театра за постановку «Королевство кривых»: драма/спектакль большой формы, лучший режиссер (Антон Федоров), женская роль (Ляйсан Загидуллина), женская роль второго плана (Мадина Гайнуллина), мужская роль второго плана (Раушан Мухаметзянов), работа драматурга (Арсений Фарятьев, Антон Федоров).

Фото: Fcommons.wikimedia.org

Три номинации получил спектакль 5 mm/h казанской творческой лаборатории «Угол»: драма/спектакль малой формы, лучший режиссер (Родион Сабиров и Ангелина Мигранова) и работа драматурга» (Дина Сафина).

ОбществоКультура Татарстан
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