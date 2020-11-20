Стали известны номинанты премии «Золотая маска» — среди них два спектакля из Татарстана
Организаторы национальной театральной премии «Золотая маска» объявили номинантов премии по итогам сезона 2019—2020. Среди них — два спектакля из Татарстана.
Так, шесть номинаций у Альметьевского татарского драматического театра за постановку «Королевство кривых»: драма/спектакль большой формы, лучший режиссер (Антон Федоров), женская роль (Ляйсан Загидуллина), женская роль второго плана (Мадина Гайнуллина), мужская роль второго плана (Раушан Мухаметзянов), работа драматурга (Арсений Фарятьев, Антон Федоров).
Три номинации получил спектакль 5 mm/h казанской творческой лаборатории «Угол»: драма/спектакль малой формы, лучший режиссер (Родион Сабиров и Ангелина Мигранова) и работа драматурга» (Дина Сафина).ОбществоКультура Татарстан
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