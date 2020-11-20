Совет директоров «Татнефти» рассмотрит производственный и финансовый прогнозы на 2021 год

Совет директоров «Татнефти» в следующую пятницу, 27 ноября, обсудит прогноз финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

Также на заседании рассмотрят вопрос о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и добыча» на 2021 год, об определении цены договора поручительства, заключенного между «Татнефтью», банком ЗЕНИТ и синдикатом кредиторов, его последующее одобрение, передает «Интерфакс».



Фото: tatneft.ru

Ранее ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина выплатило дивиденды на сумму 23,102 млрд рублей.



Татьяна Леухина