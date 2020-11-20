За первые девять месяцев 2020 года татарстанцы оформили кредиты на общую сумму 281,9 млрд рублей

За январь — сентябрь 2020 года жители Татарстана оформили кредитов на общую сумму 281,9 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала текущего года кредитный портфель жителей республики вырос на 11,3%, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России. На 1 октября 2020 года он составил 521,6 млрд рублей.

Наибольший рост в текущем году зафиксирован в объемах ипотечных жилищных кредитов — на 41,3% (до 83,2 млрд рублей). По словам экспертов, это связано со снижением ставок кредитования и льготными программами ипотеки. Портфель кредитов на жилье в 2020 году в РТ вырос на 16,4% — до 247,4 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Не зафиксировано в Татарстане существенного роста в объеме оформленных потребительских кредитов. Показатель сохранился примерно на уровне 2019 года — 198,7 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов в республике увеличился на 7% — до 274,2 млрд рублей.

Напомним, что в России объем предоставленных кредитов вырос на 12% и по состоянию на 1 сентября достиг 19,06 трлн рублей.



Татьяна Демина