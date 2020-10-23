Кредитный портфель россиян превысил 19 трлн рублей

Объем предоставленных россиянам кредитов вырос на 12% и по состоянию на 1 сентября достиг 19,06 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года он составлял 16,8 трлн рублей, сообщают «Известия», ссылаясь на отчет Центробанка.



Кредиты начали увеличиваться в июле, превышая каждый месяц 300 млрд рублей. Основной рост происходит за счет ипотеки. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам физлиц достигла 915,6 млрд рублей, тогда как год назад она составляла 815,2 млрд рублей.

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Финансовая грамотность населения растет, но медленно, считает президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, минимум половина заемщиков могла избежать просрочки, если бы планировала бюджет и отказалась от эмоциональной покупки в кредит.

Ранее сообщалось, что в России до следующего года продлят льготную ипотеку под 6,5%.