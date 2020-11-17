Почти 60% жителей Татарстана одобряют балльную систему штрафов за нарушение ПДД

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

32,5% жителей Татарстана одобрили идею введения балльной системы штрафов для автомобилистов («часто нарушаешь — лишаешься прав»). Еще 26,5% ответили, что «скорее да». Таким образом, 59% выступили за внедрение новой штрафной системы за нарушение ПДД.

Однозначно «нет» ответили 30% опрошенных татарстанцев, следует из пресс-релиза всероссийского автомобильного сайта «Дром». Еще 11% респондентов заявили, что скорее не придерживаются идеи ведения балльной системы штрафов за нарушения ПДД.

Фото: realnoevremya.ru

В целом по России лишение прав за многократные нарушения ПДД одобрили 52% россиян («однозначно да» — 29%, «скорее да» — 23%). Не поддерживают внедрение такой системы 48% граждан («однозначно нет» — 31%, «скорее нет» — 17%).

Всего в опросе приняли участие 11 530 человек.

Напомним, что в МВД выступили категорически против отмены или снижения нештрафуемого порога в 20 км/ч при превышении скорости.

