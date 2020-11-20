В Татарстане выявили злоупотребления должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Демография»

В Татарстане возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Нурлатская городская прокуратура РТ в ходе проверки ГКУ «Центр занятости населения города Нурлата» установила, что в «Региональном учебном центре по подготовке кадров» проходили обучение лица, не нуждающиеся в поиске работы и трудоустройстве.

Между центром занятости и центром по подготовке кадров в рамках нацпроекта был заключен контракт на 1,9 млн рублей на обучение граждан старше 50 лет и лиц предпенсионного возраста.



По этому контракту обучался 121 работник организаций и учреждений Нурлатского района РТ, 78 из которых не обращались в центр занятости за переподготовкой и не имели в этом необходимости.

В прокуратуре установили, что некоторые из «переподготовленных» не знали о своем обучении в центре по подготовке кадров.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Надзорное ведомство внесло соответствующее представление в адрес Минтруда РТ.

По требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело находится на особом контроле в прокуратуре РТ.

Напомним, что в 2019 году Татарстанское УФАС России выявило 78 нарушений при осуществлении госзакупок для реализации национальных проектов.



Татьяна Демина