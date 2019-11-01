ФАС нашла в Татарстане около 80 нарушений в госзакупках по нацпроектам

Татарстанское УФАС России выявило 78 нарушений при осуществлении госзакупок для реализации национальных проектов.

Заместитель руководителя управления Сергей Павлов отметил, что в результате удалось сэкономить 118 млн рублей бюджетных средств.

Наибольшее число жалоб управление получило на закупки, связанные с реализацией нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Демография». Чаще всего заказчики не размещали информацию о закупке в сроки, неверно оформляли документацию, устанавливали неправомерные требования к участнику закупки и неправомерно отклоняли заявки участников, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан 90% госконтрактов на общую сумму 13,4 млрд рублей заключены в рамках нацпроектов.