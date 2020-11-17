Власти России планируют ликвидировать Роспечать и Россвязь

Правительство России рассматривает вопрос о ликвидации некоторых федеральных ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам депутата, изменения вызваны реформированием структуры Минцифры РФ и всего аппарата государственной службы. Он сообщил, что изменения не затронут Роскомнадзор, агентство продолжит свою работу.

«А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», — заявил Хинштейн.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих. По его словам, откладывать реформу госуправления больше нельзя.

