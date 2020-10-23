В Татарстане предложили проводить все выборы в течение нескольких дней

Экспертный совет при Центризбиркоме Татарстана считает процедуру многодневного голосования удачной. Члены совета предложили закрепить в республике такую практику.

Глава некоммерческой организации «Центр общественно-политических исследований» Алексей Махлай заявил, что больше половины опрошенных его организацией респондентов оценили удобство нового метода.

В поддержку голосования несколько дней высказались и другие члены экспертного совета, пишет «Коммерсантъ».

Глава татарстанского отделения КПРФ, лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов высказался против инициативы: «Невозможно контролировать такие выборы».

Координатор движения «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов заявил, что необходимости вводить многодневное голосование без угрозы COVID-19 нет.

Напомним, в середине сентября бывший глава ЦИК Татарстана Экзам Губайдуллин также предложил использовать многодневное голосование в последующие годы

