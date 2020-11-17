В Казани за сутки выявили 973 нарушителя масочного режима в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В ходе очередного рейда 16 ноября в общественном транспорте Казани выявили 973 пассажира — нарушителя масочного режима. Двое их них покинули средство передвижения из-за отсутствия индивидуального средства защиты.

Сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий города проверили 537 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро. Рейды прошли на 25 контрольных точках.

Фото: Илья Репин

Месяцем ранее, 16 октября, в общественном транспорте Казани выявили 2 066 пассажиров без масок, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Напомним, что за первые две недели ноября в общественном транспорте Казани выявили 8 135 пассажиров — нарушителей масочного режима, 4 687 их них — в период с 9 по 13 ноября.

