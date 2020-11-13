В Татарстане подросток ранил таксиста в шею горлышком от бутылки

В Татарстане 17-летний парень напал на водителя такси, ранив его в область шеи горлышком от бутылки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РТ.

Инцидент произошел в Бугульме. Поздно ночью 17-летний парень вызвал такси. Доехав до места назначения, он потребовал от таксиста его автомобиль и ранил его в область шеи и плеча горлышком от бутылки.

Фото: realnoevremya.ru

При этом приятель нападавшего подростка не ожидал такого развития событий и заступился за таксиста. Отпор дал и сам потерпевший. Увидев такое сопротивление, подозреваемый убежал.

Водителю такси оказана медицинская помощь. Нападавшего подростка задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Разбой».



Ранее в Татарстане подросток насмотрелся кино и решил ограбить компьютерный клуб.

