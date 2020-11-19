В Казани инспекторы ГИБДД доставили в больницу ребенка с травмой головы

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В Казани инспекторы ГИБДД доставили в больницу полуторагодовалого ребенка с травмой головы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Казани.

К инспекторам, старшему лейтенанту полиции Фанису Хайрутдинову и лейтенанту полиции Инсафу Хамидуллину, обратился за помощью водитель такси. В его машине находилась женщина с полуторагодовалым ребенком, у которого на голове была кровоточащая рана.

Инспекторы сообщили о произошедшем в дежурную часть и сопроводили женщину до ближайшей больницы, где ребенку оказали медицинскую помощь.



Ранее инспекторам ГИБДД в Казани пришлось принять роды на трассе.

Ольга Плешкова