В Татарстане сотрудники ГИБДД приняли роды в салоне автомобиля на трассе

Фото: МВД по РТ

На 19-м км дороги Казань — Малмыж к инспекторам специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Татарстану подъехал автомобиль, водитель которого попросил о помощи — в салоне находилась его племянница, у которой должны были начаться роды.



Лейтенант полиции Андрей Габишев и старшие лейтенанты полиции Айдар Нигматзянов и Роман Асхадуллин решили сопроводить роженицу до ближайшего медучреждения. Роды начались в дороге, инспекторы приняли их в автомобиле, сообщает МВД по Татарстану.

У женщины родилась здоровая девочка, инспекторы передали маму и дочь бригаде скорой помощи.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Татарстана помогли замерзавшей на трассе семье с десятимесячным ребенком.