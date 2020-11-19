В Татарстане задержали женщину, которая предложила передать взятку властям Лаишевского района

В Татарстане полицейские задержали двух женщин, подозреваемых во взяточничестве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ установили, что руководитель юридического отдела одной из фирм, работающей в области архитектуры, предложила строительной компании посреднические услуги во взяточничестве.

45-летняя женщина пообещала поспособствовать в решении вопроса в налоговой о прекращении выездной налоговой проверки и снижении недоимки по налогам и сборам. Сумма взятки составила 2 250 000 рублей.



Фото: realnoevremya.ru

Также за посредничество во взяточничестве задержана жительница Казани, ранее не раз судимая за мошенничество, присвоение или растрату. Она предложила знакомому передать взятку должностным лицам Лаишевского района за согласование постановления об утверждении схемы расположения его земельного участка. Сумма предполагаемой взятки составляла 175 000 рублей.

В обоих случаях Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Первая подозреваемая находится под домашним арестом, вторая — задержана.



Ранее в Казани 50-летнюю женщину осудили за посредничество в даче взятки за поступление в консерваторию.



Ольга Плешкова