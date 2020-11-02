В Казани 50-летнюю женщину осудили за посредничество во взяточничестве за поступление в консерваторию

В Казани суд признал виновной 50-летнюю женщину в посредничестве во взяточничестве в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

В период с августа по октябрь 2019 года подсудимая, находясь в Казани, получила от посредницы 120 тыс. рублей для последующей передачи должностным лицам Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

Эти деньги женщина получила от местной жительницы для подкупа сотрудников консерватории за поступление ее дочери на 2-й курс. В дальнейшем подсудимая передала деньги своему посреднику, который их присвоил и распорядился по своему усмотрению. Свою вину подсудимая полностью признала.

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С учетом рецидива преступлений женщину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки, 120 тыс. рублей, в доход государства.

Кроме того, сейчас в Вахитовском суде Казани рассматривается уголовное дело в отношении соучастницы. Второго посредника признали виновным в мошенничестве и осудили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.