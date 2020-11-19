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МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице в республике

12:51, 19.11.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице в республике
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об образовании сильной гололедицы на дорогах республики.

Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», с 18.00 19 ноября до 18.00 20 ноября в Татарстане и в Казани ночью и утром местами ожидается гололед.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Синоптики РТ спрогнозировали также сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев сообщил, что зимы в России становятся более теплыми и менее устойчивыми: «Тут будут и морозы, и оттепели, снежные заносы и гололедица».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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