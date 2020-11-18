«Зима пришла чрезвычайно стремительно»: метеорологи сетуют на малое количество осадков и призывают выйти на водоемы

«Тут будут и морозы, и оттепели, снежные заносы и гололедица»

Предстоящая зима в Казани не будет суровой. Об этом рассказал журналистам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев. Он заметил, что в прошлом году аналогичная встреча с журналистами была 5 ноября. «И были дожди. А вот сегодня, 18 ноября, погода по-настоящему зимняя. Мы перешли через отметку в ноль градусов среднесуточной температуры, и даже через минус 5 градусов. А зима начинается тогда, когда переход идет через минус 5 градусов».

На данный момент в Татарстане наблюдается аномально холодная погода, которая ночью могла доходить до минус 20 градусов. По словам Переведенцева, в итоге температура в ноябре будет держаться в пределах нормы в минус 3,7 градуса или ниже. Уже завтра днем, отметим, ожидается минус 2 — минус 7 градусов, что теплее, чем в предыдущие дни.

В декабре температура воздуха будет в пределах нормы, то есть минус 8 — минус 9 градусов. Однако на это может повлиять Гольфстрим, теплое морское течение в Атлантическом океане. «Если он будет очень активен в этом плане, то Северная Атлантика нам станет посылать постоянно циклоны, а в декабре она на нас сильно действует», — отметил профессор КФУ.

В декабре температура воздуха будет в пределах нормы, то есть минус 8 — минус 9 градусов. Фото Олега Тихонова

Первый месяц 2021 года по температуре будет в целом соответствовать норме в минус 11 — минус 12 градусов. В феврале и марте она будет выше нормы в минус 12,3 градуса и минус 5,7 градуса соответственно. Хотя, конечно, по словам Переведенцева, все может измениться. Например, он не исключил частых перепадов температур:

«Статистика показывает, что зимы становятся неустойчивыми, так же как и климат. Поэтому существует вероятность переходов через нулевую отметку как в ту, так и в другую строну. Во время предзимья погода была устойчивой: в первую декаду было тепло, а во вторую наступили зимние морозы... В целом тенденции таковы, что зимы становятся более теплыми и менее устойчивыми. Тут будут и морозы, и оттепели, снежные заносы и гололедица».

«Поля еще не покрыты снегом, что очень плохо»

Юрий Переведенцев затруднился ответить, когда Казань покроется снегом. В одном профессор уверен — в ближайшие дни больших осадков можно не ждать. И вообще, прогнозировать их является самым сложным в работе метеорологов:

«Я бы рад вам пообещать, и это очень нужно, кстати говоря, сейчас, потому что морозные ночи — в городе минус 13, а за городом минус 18. Поля еще не покрыты снегом, что очень плохо. Что здесь скажу? Поживем — увидим. Приметы не работают в отношении снега, наша наука может делать хорошие расчеты до 35 суток, а вот что касается дальнейшего — все сложнее», — отметил спикер.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев добавил, что снег в этом году выпал вовремя — по многолетним данным, он вообще появляется в последних числах октября.



«Зима пришла очень своеобразно — она пришла чрезвычайно стремительно. Таким образом, мы с вами не успели «насладиться» слякотной какой-то погодой. У нас очень быстро произошел тот период, когда прошли переходы через 0 и через минус 5 градусов».

Аухадеев призвал понаблюдать на водоемах Казани за «любопытными кристаллическими формами», которые образовались как раз из-за резкого прихода зимы.

«Связано это с тем, что температура воды была несколько выше [температуры воздуха], пришел холодный воздух, и испаряющаяся вода образовала на льду такие любопытные кристаллические конструкции, которые чем-то напоминают цветы. В прошлом году было подобное явление на водоемах, и это всячески подхватывалось фотографами. Это любопытно тем, что они формируются хаотично и нет двух одинаковых подобных образований».

«Глобальное потепление проявляется за счет теплых зим»

С января 2021 года, как пояснил Аухадеев, по всему миру начнут действовать новые климатические нормы: «Может быть, на следующий год при обсуждении аномалии очередного месяца он бы нам уже не показался настолько аномальным, так как мы бы уже отсчет вели от новых норм».

Он отмечает, все нормы по температуре за месяцы подросли. Максимальный рост наблюдается в зимние месяцы: «Подытожить это можно известной уже фразой о том, что глобальное потепление проявляется за счет теплых зим. К Казани это утверждение также применимо».

Фото: скриншот трансляции

Юрий Переведенцев заявил, что все нормы, рекомендуемые Всемирной метеорологической организацией, почти подсчитаны: «Там такое есть правило — отслеживать климат по тридцатилетиям. До сих пор пользовались нормой 1961—1990 годов. Мы чувствуем, что она уже устарела».

Аухадеев подчеркнул — 9 месяцев 2020 года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений по всему миру, и только июнь был значительно ниже нормы. Например, в Казани 101 день имел положительную аномалию, отрицательную — 11 дней, причем два из них были вчера и позавчера.

Дарья Пинегина