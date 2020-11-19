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Разработчики показали новый геймплей Cyberpunk 2077. Презентация героя Киану Ривза пройдет сегодня

11:59, 19.11.2020 2
Разработчики показали новый геймплей Cyberpunk 2077. Презентация героя Киану Ривза пройдет сегодня

Компания-разработчик самой ожидаемой игры 2021 года Cyberpunk 2077, Project Red провели трансляцию в рамках Night City Wire Special, где была представлена нарезка игрового процесса «Киберпанка». Запись геймплея производилась на консолях Xbox последнего поколения — Xbox One X и Xbox Series X.

На десятиминутном видеоролике можно было увидеть интерфейс, визуальные эффекты и оценить проработку города и его жителей.

Новый эпизод Night City будет проведен уже сегодня, 19 ноября. В нем разработчики расскажут о главном герое Джонни Сильверхенде, прототипом которого стал актер Киану Ривз.

Разработчики обещают, что релиз игры состоится 10 декабря, и исключают очередные переносы, однако аналитики уже заявили, что игра выйдет лишь в 2021 году.

СпортТехнологииITТелекоммуникацииМедиа
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    както всё кубам
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    Анонимно 19 ноя
    Да. Не тянет графон на прорыв в игровой индустрии, будем честны
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