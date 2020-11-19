Разработчики показали новый геймплей Cyberpunk 2077. Презентация героя Киану Ривза пройдет сегодня

Компания-разработчик самой ожидаемой игры 2021 года Cyberpunk 2077, Project Red провели трансляцию в рамках Night City Wire Special, где была представлена нарезка игрового процесса «Киберпанка». Запись геймплея производилась на консолях Xbox последнего поколения — Xbox One X и Xbox Series X.

На десятиминутном видеоролике можно было увидеть интерфейс, визуальные эффекты и оценить проработку города и его жителей.

Новый эпизод Night City будет проведен уже сегодня, 19 ноября. В нем разработчики расскажут о главном герое Джонни Сильверхенде, прототипом которого стал актер Киану Ривз.

Разработчики обещают, что релиз игры состоится 10 декабря, и исключают очередные переносы, однако аналитики уже заявили, что игра выйдет лишь в 2021 году.