«Мы деревья там сажали»: именем Ирека Миннахметова назвали улицу в поселке под Казанью

Фото: Максим Платонов

Улица рядом с гостиничным комплексом отца

Исполнительный комитет Казани принял решение назвать одну из новых улиц города именем бывшего руководителя «Татмедиа» и экс-гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова, умершего в марте текущего года в возрасте 39 лет.

«Присвоить вновь формируемой улице в Советском районе Казани (вблизи гостиничного комплекса «Дубай») имя Миннахметова Ирека Заудатовича и впредь именовать ее «улица Ирека Миннахметова — Ирек Миңнәхмәтов урамы», — говорится в постановлении №3189 от 5 ноября 2020 года, опубликованном в сборнике №44(575) мэрии Казани.

Добавим, что «улица в Казани» здесь весьма условное определение. Согласно документу, она находится рядом с гостиничным комплексом «Дубай», что в десяти минутах езды от города. Он расположен на 817-м км федеральной трассы М-7, неподалеку от Дербышек.

Ситуационный план/ Приложение к постановлению исполкома Казани от 05.11.2020 №3189

Стоит отметить, что создание комплекса «Дубай» под Казанью традиционно связывают с именем отца Ирека Миннахметова — Джаудата Миннахметова, генерального директора ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ». Кроме того, в 2017 году стало известно, что рядом с комплексом «Дубай» семья Миннахметовых решила построить поселок «Абу-Даби».

«В других местах население агрессивно воспринимает смену названий»

Джаудат Миннахметов рассказал «Реальному времени», что сам выходил к городу с инициативой о переименовании улицы в честь Ирека.

«Мы же проектировали вместе этот поселок, деревья там сажали. Там спорткомплекс, конюшни, автодром — тоже его инициатива. Всего там живут 20-25 человек, небольшой поселок», — рассказал он «Реальному времени».

Также Джаудат Миннахметов рассказал, что сам бы предпочел, чтобы переименовали не эту улицу, а улицу Подлужную, расположенную в центре города, неподалеку от берега Казанки и моста «Миллениум». Один из домов на этой улице также строился при участии семьи Миннахметовых.

«В других местах население агрессивно воспринимает смену названий, нужно информацию в паспортах менять, прописку», — добавил Джаудат Миннахметов.



Ушел в расцвете сил

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета в 2008 году. В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012—2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

О смерти Ирека Миннахметова стало известно в марте 2020 года. По версии СМИ, в день смерти Миннахметову стало плохо во время занятий в тренажерном зале. Он был экстренно госпитализирован в больницу, но врачи не смогли спасти его. Причиной смерти называли оторвавшийся тромб.

В «Татспиртпроме», возглавляемом им с 2015 года, отмечали, что при Миннахметове компания вышла на первые места по объемам производства и реализации на российском рынке. Фото: Максим Платонов

В «Татспиртпроме», возглавляемом им с 2015 года, отмечали, что при нем компания вышла на первые места по объемам производства и реализации на российском рынке, достигнув отгрузки за пределы Татарстана более 80% объема продукции. В январе 2020 года Миннахметов покинул пост главы организации в связи с «переходом на новую работу» — сообщалось, что он намерен заняться развитием собственного бизнеса. Его место занял экс-гендиректор группы компаний «Банковский долговой центр» Руслан Максудов.



Церемония прощания с бизнесменом прошла на стадионе «Ак Барс Арена» — на нее пришли сотни человек. Похоронили его в родовом для семьи Миннахметовых селе Мингер Сабинского района РТ.

Александр Артемьев, Татьяна Демина