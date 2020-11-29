Максудов Руслан Искандерович
Общая информация
Родился 27 ноября 1976 года в г. Казань.
Образование
Окончил казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».
Трудовая деятельность
2002-2005 гг. — менеджер по работе с корпоративными клиентами ОАО «Вымпелком» Казанского филиала.
2005-2006 гг. — менеджер по работе с корпоративными клиентами ОАО «Вымпелком» приволжского региона.
2006-2010 г. — директор по развитию массовых продаж, руководитель Департамента продаж на массовом рынке в компании «Украинские радиосистемы».
2010-2014 гг. — директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах, ОАО «ВымпелКом».
2014 г. — исполнительный директор авиакомпании «Ак Барс Аэро».
2016-2020 гг. — генеральный директор ГК «Банковский долговой центр».
С 2020 г. — генеральный директор АО «Татспиртпром».
Член Совета директоров АО «Международный аэропорт «Казань», ООО Ук «Ак Барс Капитал».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111,ул. Баумана 44/8
- Телефон: (843) 567-34-01
- Email: dir@tatspirtprom.ru
- Сайт: http://tatspirtprom.ru/
Дата последнего обновления: 29.11.2020