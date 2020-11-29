Максудов Руслан Искандерович

Общая информация

Родился 27 ноября 1976 года в г. Казань.

Образование

Окончил казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».

Трудовая деятельность

2002-2005 гг. — менеджер по работе с корпоративными клиентами ОАО «Вымпелком» Казанского филиала.

2005-2006 гг. — менеджер по работе с корпоративными клиентами ОАО «Вымпелком» приволжского региона.

2006-2010 г. — директор по развитию массовых продаж, руководитель Департамента продаж на массовом рынке в компании «Украинские радиосистемы».

2010-2014 гг. — директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах, ОАО «ВымпелКом».

2014 г. — исполнительный директор авиакомпании «Ак Барс Аэро».

2016-2020 гг. — генеральный директор ГК «Банковский долговой центр».

С 2020 г. — генеральный директор АО «Татспиртпром».

Член Совета директоров АО «Международный аэропорт «Казань», ООО Ук «Ак Барс Капитал».

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