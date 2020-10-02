МВД: газовая заправка в Казани незаконно заработала 46 млн рублей

Сегодня МВД Татарстана распространило информацию о выявлении опасной газовой заправки, работавшей без лицензии с июля 2019 года по сентябрь 2020-го.



По версии сотрудников УЭБиПК, за этот период индивидуальный предприниматель путем оптово-розничной реализации газо-моторного топлива на опасном производственном объекте извлек доход на сумму свыше 46 млн рублей.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, заправка работала в Вахитовском районе Казани.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 Уголовного Кодекса РФ (незаконное предпринимательство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.