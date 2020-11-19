Казанский Кремль не давал никаких рекомендаций по новогодним корпоративам

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский Кремль не давал никаких рекомендаций по новогодним корпоративам. Однако Лилия Галимова озвучила позицию президента РТ Рустама Минниханова по детским праздникам.

Он поручил проработать жесткий регламент соблюдения мер предосторожности по утренникам. Лишать детей праздника нельзя, нужно и подарки вручить, тем не менее нужно максимально разграничить детей по группам, передала мнение главы республики Лилия Галимова.

Традиционная «Елка желаний» зависит не от пандемии, а от благотворительности, сообщила руководитель пресс-службы и пообещала проинформировать о ней чуть позже.

Вчера в Минобрнауки РТ сообщили, что в Татарстане не планируется отмена новогодних елок. В этом году из-за пандемии не будет проводиться только главная новогодняя елка страны — Кремлевская. Президентская елка в Татарстане состоится с некоторыми ограничениями — будет ограничено количество гостей и введен обязательный масочный режим.