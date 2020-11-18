В Татарстане не планируется отмена новогодних елок

Несмотря на то, что в детских садах Татарстана запрещены массовые мероприятия, проведение новогодних елок отменяться не будет. В детсадах их будут проводить по группам, а в школах — по классам и параллелям со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

В этом году из-за пандемии не будет проводиться только главная новогодняя елка страны — Кремлевская. Президентская елка в Татарстане состоится с некоторыми ограничениями — будет ограничено количество гостей и введен обязательный масочный режим.

Фото: realnoevremya.ru

Более точная информация появится в начале декабря.

Ранее сообщалось, что в Татарстане к Новому году могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

