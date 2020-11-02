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Глава Минтранса Евгений Дитрих может возглавить Белгородскую область

18:05, 02.11.2020
Глава Минтранса Евгений Дитрих может возглавить Белгородскую область
Фото: wikimedia.org

Кандидатура главы Минтранса РФ Евгения Дитриха рассматривается в качестве основной на должность врио губернатора Белгородской области.

О том, что глава Минтранса может возглавить Белгородскую область, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю и региональным властям.

wikimedia.org

Ранее СМИ предрекли отставку главы Минтранса РФ Евгения Дитриха. Отставка могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной COVID-19, этот вопрос отложили.

Общество Татарстан
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