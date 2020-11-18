В Татарстане бесплатные лекарства для лечения коронавируса получат 18 тысяч человек

Замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева заявила, что уже выделены средства на бесплатные лекарства для лечения пациентов с коронавирусом. На данный момент заключены контракты на 132 млн рублей из 146 млн. Найдены поставщики на 10 препаратов из 12. Пока не поступил еще «Гриппферон», но договоренность уже есть.

В РТ препараты получат более 18 тысяч человек, уже получили 200 человек. Бесплатные препараты доставляют на дом волонтеры, в том числе студенты медицинских училищ. Они делают фото для того, чтоб зафиксировать получение препаратов пациентами.

Препараты выдаются по клиническому диагнозу, отметила Яркаева, подтверждение КТ не требуется.



Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал о тестировании выдачи бесплатных лекарств.