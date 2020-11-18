Экс-тренер «Уфы» Кириченко может возглавить казахстанский «Актобе»

Бывший тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко может возглавить казахстанский «Актобе».

Также на пост главного тренера казахстанцев претендует рулевой литовского «Жальгириса» Алексей Бага.

«Актобе» в нынешнем сезоне добился повышения и будет выступать в высшей футбольной лиге Казахстана. Перед клубом будет поставлена цель — выйти в еврокубки.

Фото: vk.com/ofc_aktobe

Дмитрий Кириченко работал тренером «Уфы» с лета 2018 года. Весной следующего года он был уволен с поста главного тренера команды.

Напомним, в феврале «Актобе» уволил экс-тренера «Рубина» после первого же зимнего сбора.