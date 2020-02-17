Казахстанский клуб уволил экс-тренера «Рубина» после первого же зимнего сбора

«Актобе» отправил в отставку с поста главного тренера российского специалиста Владимира Маминова. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Маминов был назначен тренером «Актобе» в начале нынешнего года. Под управлением россиянина команда успела поработать на первом сборе в Турции, после чего руководство клуба решило не заключать трудовое соглашение с наставником.

Главной причиной расставания называют неудовлетворительные результаты «Актобе» в предсезонных матчах. В одном из контрольных встреч команда Маминова уступила австрийскому «Вольфсбергеру» со счетом 0:7.

Отметим, что в соцсетях клуба основным мотивом увольнения болельщики называют разделение команды на два лагеря. Примечательно, что вместе с Маминовым уволен также генеральный менеджер Горан Велькович.

Маминов работал в «Рубине» помощником Рината Билялетдинова в сезоне 2013/14 годов, где числился главным тренером команды.