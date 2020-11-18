Минздрав Татарстана: препараты для бесплатного лечения от коронавируса по большей части закуплены

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане закуплены препараты для бесплатного лечения населения от коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Препараты по большей части закуплены, волонтеры готовы. Сегодня мы начинаем тестировать этот процесс. Еще раз подчеркну — это не массовое, не все вышли и начали раздавать, это еще тестирование», — ответил на вопрос о бесплатном лечение коронавируса Жаворонков.

По его словам, на проектные мощности в республике начнут выходить в ближайшие дни, «завтра-послезавтра». Однако он отметил, что некоторые поликлиники Татарстана начали процесс еще вчера.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минздраве сообщили, что обеспечение пациентов бесплатными лекарствами от коронавируса в Татарстане запустят в ближайшие дни.

