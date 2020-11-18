Власти Казани прорабатывают новые варианты трассировки канатной дороги

Фото: Алексей Шабанов / srkvg.ru

Управление архитектуры и градостроительства Казани прорабатывает новые дополнительные варианты трассировки канатной дороги. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

В исполкоме отметили, что никогда не были против размещения канатной дороги, так как реализация проекта повысит туристическую привлекательность города. Сейчас обсуждаются варианты трассировки.

«Так, инициаторы проекта представили в исполком Казани варианты трасс канатной дороги с прохождением через реку Казанку в районе моста «Миллениум». Однако там есть зоны с особыми условиями использования. Поэтому управление попросило представить иные варианты и в свою очередь предложило свой вариант прохождения трассы. Вариант управления был отклонен инициаторами, а другие варианты они не представили», — рассказали в исполкоме.



Ранее сообщалось, что проект канатной дороги из Казани в Верхний Услон, который был впервые анонсирован еще в начале 2010-х, в 2020 году, будучи так и нереализованным, отозвался для одного из инициаторов исками о банкротстве.

