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Власти Казани прорабатывают новые варианты трассировки канатной дороги

13:34, 18.11.2020 3
Власти Казани прорабатывают новые варианты трассировки канатной дороги
Фото: Алексей Шабанов / srkvg.ru

Управление архитектуры и градостроительства Казани прорабатывает новые дополнительные варианты трассировки канатной дороги. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

В исполкоме отметили, что никогда не были против размещения канатной дороги, так как реализация проекта повысит туристическую привлекательность города. Сейчас обсуждаются варианты трассировки.

«Так, инициаторы проекта представили в исполком Казани варианты трасс канатной дороги с прохождением через реку Казанку в районе моста «Миллениум». Однако там есть зоны с особыми условиями использования. Поэтому управление попросило представить иные варианты и в свою очередь предложило свой вариант прохождения трассы. Вариант управления был отклонен инициаторами, а другие варианты они не представили», — рассказали в исполкоме.

Ранее сообщалось, что проект канатной дороги из Казани в Верхний Услон, который был впервые анонсирован еще в начале 2010-х, в 2020 году, будучи так и нереализованным, отозвался для одного из инициаторов исками о банкротстве.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    10 лет одни пустые разговоры.Мжрия не хочеть дать добро инвесторам. Или им % нужны от этого.
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  • Тахир Давлетшин 18 ноя
    Акча юк !
    Трассу бы согласовали
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  • Анонимно 18 ноя
    Какие канатные дороги, земные дороги не умеют делать. На вознесенье в прошлом году асфальт проложили, так он весь потрескался и в выбоинах
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