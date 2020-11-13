Проект казанской канатной дороги обернулся для его создателя исками из Швейцарии

Канатка довела до иска о банкротстве

Проект канатной дороги из Казани в Верхний Услон, который был впервые анонсирован еще в начале 2010-х, в 2020 году, будучи так и не реализованным, отозвался для одного из инициаторов исками о банкротстве. Арбитражный суд Татарстане зарегистрировал иск московского представительства швейцарской компании Bartholet Maschinenbau AG к Гумару Кадырову — директору ООО «Центр точной механики «Казанский ПеревозЪ», который и занимался реализацией (точнее, попытками), проекта по строительству канатной дороге в Казани.

Bartholet Maschinenbau AG — это крупный строитель канатных дорог, у которого есть немало важных объектов в России. В частности, компания строила в Москве канатную дорогу на Воробьевых горах. В марте 2020 года компания объявляла о планах локализовать свое производство в Москве. Однако, что интересно, в числе потенциальных партнеров проекта казанской канатки не называлась. Предполагалось, что в нее вложится итальянская компания Leitner Ropeways, также занимающаяся строительством канатных дорог.

Фото: Алексей Шабанов / srkvg.ru

При этом сумма иска к Кадырову небольшая — по крайней мере в сравнении с объявленным бюджетом проекта в 2,8 млрд рублей. Швейцарская компания требует с Кадырова 2,8 млн рублей, ровно в 100 раз меньше.

Приставы не нашли, чем компании Кадырова расплатиться со швейцарами

«Реальное время» направило запрос в Bartholet Maschinenbau о причинах иска. Отметим, что это не первый иск швейцарской компании к Кадырову и его структурам — суды идут еще с 2019 года. До этого ответчиком было зарегистрированное в Иннополисе ООО «Казанские канатные дороги» (это другая компания Кадырова, «Казанский перевозЪ» в 2019 году была ликвидирована по собственной инициативе), швейцары требовали около 2,5 млн рублей и успешно их взыскали.

Исковые требования были сформированы как «взыскание неосновательного обогащения»: как следует из документов суда, Bartholet Maschinenbau перевела «Казанским канатным дорогам» деньги (якобы как выдачу кредита, но кредитное соглашения в суде не показали), в ответ казанская компания не сделала вообще ничего, швейцарская компания потребовала эти деньги назад. Суд встал на сторону Bartholet Maschinenbau.

Позже, в апреле 2020 года Bartholet Maschinenbau потребовала банкротства «Казанских канатных дорог», но совсем недавно, в сентябре суд дело о банкротстве прекратил. Правда по интересным обстоятельствам: ранее долг уже пытались взыскать приставы, но не нашли у компании вообще ничего, на что бы взыскание можно было бы обратить. Таким образом, финансировать далеко не бесплатную процедуру банкротства компании не на что, заявитель на это тоже не согласился — поэтому суд процедуру начинать и не стал.

Почему проект «не взлетел»

Сам Гумер Кадыров подтвердил «Реальному времени», что иски швецарской компании связаны с «невзлетевшим» проектом казанской канатки. Швейцарцы, по его словам, выступали в числе «партнеров» проекта.

— Мы все вместе вкладывались в этот проект, затратили примерно 21 млн рублей на проектные работы, подготовку, он не пошел, и мы понесли убытки. Из этих убытков около 2,6 млн рублей был партнерский вклад Bartholet, — рассказал он.

Остальные партнеры, по словам Кадырова, претензий не имеют. «И у Bartholet претензия чисто формальная — ну, им надо отчитаться за налоговый период, и они вычитают это из суммы налогооблагаемой базы. У меня к ним ни претензий, ни какого негатива нет, они делают то, что положено любой европейской компании, чтобы зафиксировать убыток» — прокомментировал Кадыров иск.



Кадыров при этом заявляет, что канатная дорога якобы не была построена из-за противодействия со стороны городской администрации — якобы, проект «зарубили» в Управлении архитектуры и градостроительства казанского исполкома. «Мы попытались оспорить, была очень жесткая позиция города, я не готов был и не хотел спорить с городом». «Реальное время» направило в пресс-службу исполкома Казани просьбу прокомментировать это заявление.

Источник: perevoz-kazan-ctm.blogspot.com

Однако ранее, в 2016 году, другой взгляд на проект озвучивал «Реальному времени» тогда еще глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин. «Казанский перевозчиЪ» озвучивал еще два проекта канатной дороги — второй должен был пролегать от НКЦ к «Татнефть-Арене» и от «Казань-Арены» (сейчас — «Ак Барс Банк Арена») до «Корстона». Последний проект Сафин называл «хорошей, перспективной идеей», но очень далекой от реализации — уже на тот момент стало ясно, что соглашения с инвесторами к тому моменту так и не были достигнуты, и идея отправляется «в долгий ящик». Другие маршруты — тем более. При этом позже проекты «канатки» до «Корстона» и до Верхнего Услона включали в инвестиционный меморандум РТ на 2016 год, что однако не подразумевало выделение каких-то государственных средств на проекты.

Источник: perevoz-kazan-ctm.blogspot.com

Дороге от «Корстона» окончательно подписали приговор только в 2020-м — тогда руководитель исполкома Казани Денис Калинкин признал утратившим силу постановление от 02.06.2016 №2266 «О подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Канатная дорога от «ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена». Хотя позже возглавлявший тогда Минэкономики республики Фарид Абдулганиев заявлял, что окончательно от проектов канатной дороги в Казани все же еще не отказываются.

Добавим, что у истоков проекта канатной дороги стоит не только Гумер Кадыров, хотя он чаще всего и выступал в СМИ по этой теме. Изначально над проектом работало НПО «Гулливер» Дамира Алтынбаева, позже проект уже перешел к «Казанскому перевозчику», а совладельцами обеих компаний был Рафаэль Мингазов — бывший министр финансов ТАССР. «Гулливер» кстати, находится в стадии ликвидации — но решение об этом было принято только на прошлой неделе.

Фото: evening-kazan.ru

Александр Артемьев