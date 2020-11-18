Хабиб Нурмагомедов запустит виртуальный оператор связи Eagle Mobile

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем и лицом виртуального мобильного оператора связи под названием Eagle Mobile, сообщает «Коммерсант».

По данным базы Роспатента, ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака сети. Исходя из документов, Нурмагомедов владеет 25% доли компании. 50% принадлежат ООО «ТВЕ-Телеком», оставшиеся 25% у Марка Горского.

Ожидается, что проект будет запущен на сетях Tele2. Пилотный старт Eagle Mobile намечен на декабрь.

Напомним, ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца.