СМИ: в пробах воды с Камчатки найден еще один токсин

В пробах воды с Камчатки специалисты нашли дифениловый эфир. Это вещество весьма токсично для морских животных.

Пробы воды, которые анализировали в лаборатории, взял корреспондент Daily Storm из Авачинского залива на Камчатке, утверждает издание. Бутылки из-под питьевой воды набирались в Большой Саранной бухте и у мыса Опасный.

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Изучались они в испытательном центре «Химтест» при РХТУ имени Менделеева. Эксперты допустили, что попадание дифенилового эфира в океан могло вызвать гибель гидробионтов.

Ранее YouTube-канал «Редакция» взял собственные пробы и сообщил о найденных в воде продуктах распада ракетного топлива.