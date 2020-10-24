Результаты экспертизы отравления Камчатки показали следы распада ракетного топлива

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Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» совместно с экологом Георгием Каваносяном выпустил ролик о результатах независимой экспертизы отравления Камчатки. По словам эколога, в одной из проб нашли нитрозодиметиламин и тетраметил-2-тетразен — продукты распада гептила.

«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада, мы делаем практически стопроцентное заявление о том, что исходное вещество, которое было в этой воде, это гептил», — сказал Каваносян.

Вещества нашла лаборатория химического факультета МГУ. По словам декана химфакультета Степана Калмыкова, исследования проводились высокоэффективным методом жидкостной хроматографии с двумя видами детекторов и методом масс-спектрометрии.

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявляли, что причиной гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке стали водоросль рода Karenia и низкий уровень кислорода в воде.