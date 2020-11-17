«Ак Барс-Динамо» уступило московскому «Динамо», пропустив 11 мячей

«Ак Барс-Динамо» крупно уступило московскому «Динамо» (5:11) в домашнем матче 4-го тура чемпионата России по хоккею с мячом.

Казанцы пропустили уже на 49-й секунде встречи, но смогли не только отыграться, а выйти вперед благодаря дублю Алексея Веселова. После этого «Ак Барс-Динамо» пропустило десять мячей, на что сумели ответить лишь хет-триком Игоря Ларионова.

Таким образом, казанская команда потерпела третье поражение подряд. В активе «Ак Барс-Динамо» три набранных очка и 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, свои домашние матчи казанское «Динамо» проводит в Ульяновске из-за неготовности льда в Казани.