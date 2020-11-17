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«Ак Барс-Динамо» уступило московскому «Динамо», пропустив 11 мячей

17:54, 17.11.2020
«Ак Барс-Динамо» уступило московскому «Динамо», пропустив 11 мячей
Фото: akbars-dynamo.ru

«Ак Барс-Динамо» крупно уступило московскому «Динамо» (5:11) в домашнем матче 4-го тура чемпионата России по хоккею с мячом.

Казанцы пропустили уже на 49-й секунде встречи, но смогли не только отыграться, а выйти вперед благодаря дублю Алексея Веселова. После этого «Ак Барс-Динамо» пропустило десять мячей, на что сумели ответить лишь хет-триком Игоря Ларионова.

Таким образом, казанская команда потерпела третье поражение подряд. В активе «Ак Барс-Динамо» три набранных очка и 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, свои домашние матчи казанское «Динамо» проводит в Ульяновске из-за неготовности льда в Казани.

СпортХоккей с мячом
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