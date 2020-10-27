«Ак Барс-Динамо» начнет сезон в Ульяновске из-за отсутствия льда в Казани

«Ак Барс-Динамо» начнет матчи сезона-2020/21 на стадионе «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Из-за аномально теплой погоды в Казани на стадионах «Ракета» и «Трудовые резервы» не смогут вовремя подготовить ледовую площадку для проведения матчей. Таким образом, казанцы будут вынуждены провести две игры на резервной арене в Ульяновске.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

Новый сезон по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» начнет матчами против кировской «Родины» (7 ноября) и сыктывкарского «Строителя» (10 ноября).

Напомним, ранее «Ак Барс-Динамо» рассталось с тремя ведущими хоккеистами, которые ушли в хабаровский «СКА-Нефтяник» за главным тренером Ильясом Хандаевым.