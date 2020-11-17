Студента, обвиняемого в убийстве следователя в Подмосковье, приговорили к 14 годам тюрьмы

Московский областной суд проговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной.

Следователь Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Предполагаемые исполнители студент-медик Абдулазиз Абдулазизов с другом были арестованы в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.



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В организации убийства обвиняют хакера Ярослава Сумбаева. Следствие считает, что в 2013—2014 годах он создал банду, которая с помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов заработала 17 миллионов рублей. Расследовала уголовное дело Евгения Шишкина.

