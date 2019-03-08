Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве следователя в Подмосковье

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу до 7 мая Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной.

Ходатайство следователя рассматривалось в закрытом режиме, передает ТАСС.

Накануне в Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве Евгении Шишкиной. По данным следователей, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов, а посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга.

Об убийстве следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье стало известно 10 октября 2018 года. Смерть Шишкиной связывают с ее профессиональной деятельностью.