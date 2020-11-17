СМИ: первый случай заражения коронавирусом в мире зарегистрировали 17 ноября 2019 года

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В мире первый случай заражения коронавирусом нового типа в действительности был зарегистрирован 17 ноября прошлого года, а не в декабре, как сообщали власти Китая.

Сначала врачи не знали, что имеют дело с новой болезнью, а когда у них начали появляться догадки, им было запрещено рассказывать о них.

По данным газеты South China Morning Post, первым пациентом с диагнозом «коронавирус» стал 55-летний житель провинции Хубэй. Он был госпитализирован 17 ноября. После этого ежедневно регистрировалось от одного до пяти новых случаев, и к 15 декабря их было уже 27. Спустя пять дней, 20 декабря, число инфицированных достигло 60 человек.

Фото: realnoevremya.ru

И лишь 27 декабря доктор Чжан Цзисянь из больницы Ухани сообщил в органы здравоохранения о вспышке неизвестной болезни, вызванной коронавирусом. К этому моменту число инфицированных превысило 180 человек, к последнему дню года их стало уже 266, а 1 января — 381.

По данным издания, ни один из пациентов, который был госпитализирован в больницы в ноябре, не был «нулевым» — человеком, с которого началось распространение инфекции.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 55 024 738 случаев заражения коронавирусом. За весь период от инфекции скончались 1 327 253 человека.

