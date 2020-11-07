В МВД не поддержали идею снижения нештрафуемого порога

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в его ведомстве категорически против отмены или снижения нештрафуемого порога в 20 км/ч при превышении скорости.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется», — заявил министр в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Колокольцев заявил, что гораздо больше для безопасности движения значит обустройство дороги разделительными барьерами и ровным покрытием.

Напомним, что в России в ПДД действует норма, по которой водителя не штрафуют за превышение скорости, если лимит превышен меньше чем на 20 км/ч. Превышение по-прежнему считается нарушением, но штраф за него не полагается.