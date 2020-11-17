В Татарстане реорганизовали научно-производственное объединение по геологии и использованию недр

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Кабинет министров Татарстана реорганизовал ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр РТ». Соответствующее постановление опубликовано на республиканском портале правовой информации.

Организация преобразована из государственного унитарного предприятия в государственное бюджетное учреждение. Инициатива реформы принадлежит Министерству экологии и природных ресурсов РТ.

«Установить, что учреждение является правопреемником предприятия», — говорится в тексте постановления кабмина РТ.

Основной целью организации обозначен мониторинг состояния недр и доведение актуальной и достоверной информации об этом до государственных и муниципальных органов власти, юридических лиц и населения. Мониторинг предприятие осуществляет и за изменениями недр в РТ под влиянием природных и техногенных факторов.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о ликвидации либо реорганизации существующих ГУП и МУП и о запрете на создание новых.

