В России ликвидируют ГУПы и МУПы до 2025 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ликвидации либо реорганизации существующих государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также о запрете на создание новых.



Согласно документу, ГУПы и МУПы будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. При этом запрет на их создание не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, предприятия в разведывательной области, в сферах мобилизационной подготовки, транспортной безопасности, международных отношений, государственной охраны, внутренних дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, деятельности войск Национальной гвардии РФ.

Ранее сообщалось, что власти должны завершить ликвидацию ГУПов и МУПов в 2023 году.