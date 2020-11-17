Эмиль Гарипов в четвертый раз подряд не попал в заявку на матч «Авангарда»

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов пропустил четвертый матч своей команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь омичей не попал в заявку на игру в Хабаровске, где в эти минуты команда Боба Хартли играет с «Амуром». С первых минут на льду появился Игорь Бобков, а его сменщиком заявлен Георгий Дубровский.

Огромные изменения в составе на второй матч с «Амуром» — изучайте! pic.twitter.com/KALVk6caAU — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 17, 2020

Перед игрой с «Амуром» главный тренер «Авангарда» Хартли заявил, что Гарипов болеет.

Экс-вратарь «Ак Барса» оказался в запасе после перехода в «Авангард» голкипера Шимона Грубеца из «Куньлуня». Чешский вратарь провел три игры, в которых он одержал две победы и отразил 92,1% бросков. У Гарипова в текущем сезоне показатель отражения бросков чуть выше — 93,2%.



Напомним, ранее голкипер «Авангарда» признавался лучшим вратарем недели в КХЛ.