Эпидемиолог: намечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По России намечается тенденция к стабилизации ситуации по коронавирусу. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 сейчас идет прежде всего за счет других субъектов, а не только Москвы: «В 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный».

Горелов также напомнил, что в декабре обычно приходит еще и грипп: «Возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа».

Ранее Горелов заявил, что темпы распространения инфекции снизятся при появлении коллективного иммунитета у трети населения.