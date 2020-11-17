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Татарстан получит 1,3 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

09:29, 17.11.2020
Татарстан получит 1,3 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство РФ выделит еще почти 62 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (так называемые «путинские» выплаты). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин сообщает во вторник пресс-служба российского правительства. Татарстан получит 1,3 млрд рублей.

Сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

В целом на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в этом году направят 123 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане некоторые семьи отказались от «путинских» выплат на детей.

Общество Татарстан
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