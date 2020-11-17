Татарстан получит 1,3 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ выделит еще почти 62 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (так называемые «путинские» выплаты). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин сообщает во вторник пресс-служба российского правительства. Татарстан получит 1,3 млрд рублей.

Сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

В целом на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в этом году направят 123 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что в Татарстане некоторые семьи отказались от «путинских» выплат на детей.