Татарстан получит 1,3 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство РФ выделит еще почти 62 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (так называемые «путинские» выплаты). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин сообщает во вторник пресс-служба российского правительства. Татарстан получит 1,3 млрд рублей.
Сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
В целом на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в этом году направят 123 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане некоторые семьи отказались от «путинских» выплат на детей.Общество Татарстан
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