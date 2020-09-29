В Татарстане некоторые семьи отказались от «путинских» выплат на детей

В Татарстане некоторые семьи отказались от «путинских» выплат на детей в возрасте до трех и от трех до 16 лет. Об этом заявил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на брифинге в кабмине РТ.

По словам Вафина, с «отказниками» связались и напомнили им о необходимости подать заявление до 1 октября: «Я лично знаю нескольких человек, которые сказали: «Я не буду получать». Такие тоже есть, которые сказали: «А мне не надо».

Напомним, что разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет назначил президент Владимир Путин. Родители получали деньги в июне и июле.

