ФИФА пожизненно дисквалифицировала российского футболиста за участие в «договорняках»

Российский футболист Дмитрий Айдов получил пожизненное отстранение от футбола из-за участия в договорных матчах. Такое решение вынесла Международная федерация футбола (ФИФА).

Сообщается, что футболист неоднократно брал деньги за сдачу матчей своей команды. Все случаи «договорняков» пришлись на игры белорусского «Гомеля». По некоторым данным ими стали встречи Высшей лиги Белоруссии в 2018 году: 13 июня «Гомель» проиграл БАТЭ со счетом 0:3, а 29 июня — брестскому «Динамо» (0:6).

Всего за «договорняки» футболист получил 22 тысячи долларов.

За свою карьеру Айдов успел сыграть в нескольких российских командах — нижегородской «Волге», «Нижнем Новгороде», московском «Торпедо», махачкалинском «Анжи» и тульском «Арсенале». В 2010 году он участвовал в «странном» матче между «Волгой» и «Нижним Новгородом» и отметился забитым голом.

Напомним, ранее Евросоюз сообщил о планах ввести новые санкции против Белоруссии из-за гибели Романа Бондаренко, в причастности к которой обвиняют главу федерации белорусского хоккея Дмитрия Баскова.