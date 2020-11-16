Медведева пропустит этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит этап мирового Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

«Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась», — сказал Горшков.

Александр Горшков. Фото: fsrussia.ru

Ранее Медведева снялась с этапов Кубка России в Сызрани и Казани из-за травмы спины.

Напомним, что перед нынешним сезоном фигуристка вернулась в тренировочную группу тренера Этери Тутберидзе.