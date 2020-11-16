Медведева пропустит этап Гран-при по фигурному катанию в Москве
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит этап мирового Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.
«Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась», — сказал Горшков.
Ранее Медведева снялась с этапов Кубка России в Сызрани и Казани из-за травмы спины.
Напомним, что перед нынешним сезоном фигуристка вернулась в тренировочную группу тренера Этери Тутберидзе.СпортФигурное катание
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