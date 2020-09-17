Евгения Медведева снялась с Кубка России по медицинским показаниям

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с Кубка России, который должен был пройти в Сызрани с 18 по 22 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Александр Самарин и Евгения Медведева пропустят этот этап Кубка России по медицинским показаниям — запрет соревновательных нагрузок», — говорится в заявлении пресс-службы ФФКР.

Также турнир пропустит пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов по причине болезни партнера. По некоторым данным, у Морозова положительные тесты на коронавирус.

Напомним, накануне Медведева вернулась к тренировкам в группе тренера Этери Тутберидзе. Подробнее о переходе можно почитать в материале «Реального времени».